In oktober kan je aan de slag met het meest vreemde team dat je wellicht in het hele universum kunt vinden. Een team dat onder leiding van Star-Lord staat en eigenlijk niet de typische helden bevat. Desalniettemin zijn deze personages zeer geliefd binnen het Marvel universum en wat hen zo uniek maakt, is de humor en dat is vrij duidelijk te zien.

Tijdens de PlayStation Showcase kwamen er nieuwe beelden van deze titel voorbij en deze trailer laat meer zien van het verhaal van de game. De Guardians zijn zelf niet al te enthousiast en de bekende humor van deze groep is duidelijk terug te zien in de onderstaande beelden. Gauw even kijken dus als je meer van Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax en Groot wilt zien!