Wij waren – net als het grootste deel van de andere critici – erg te spreken over Marvel’s Guardians of the Galaxy. Helaas vertaalden deze prima commentaren zich niet in uitmuntende verkoopcijfers. In februari liet uitgever Square Enix zelfs officieel optekenen dat de game de (toegegeven: best hoge) verwachtingen niet ingelost had.

Zoiets hoor je als ontwikkelaar uiteraard niet graag. In een interview met Eurogamer reageren Jean-François Dugas en Mary DeMarle van Eidos Montréal nu op het floppen van hun geesteskind – al is floppen een wel erg strenge term. Ze geven aan dat ze zichzelf niets te verwijten hebben. Meer zelfs, ze zijn trots op het eindproduct.

“I think it’s a great ride. It’s emotional. It has a lot of qualities. Is the game perfect? Like any game, no, I don’t think it’s perfect. It can always be better. But is it a great ride? And is it something this year or last year that you played that is unlike everything else? And is it worth spending your time on? I honestly think it is, from a game standpoint. We did everything we could but that’s the reality of the market…”

“And let’s not forget it’s a new IP. Even though we say all ‘Guardians [of the Galaxy] are known’, it’s still a new IP [in the video game market]. It could be that a lot of people don’t even know that the game is out yet, or they’re not sure exactly what it is.”