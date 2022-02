Na het wat tegenvallende Marvel’s Avengers in 2020 hadden Square Enix en Eidos Montreal een comeback nodig. Die kregen ze vorig jaar in de vorm van Guardians of the Galaxy. Het tegenvallende live service aspect van Marvel’s Avengers werd weggegooid en in de plaats werd gefocust op een steengoede singleplayer ervaring die ons een intergalactisch avontuur van jewelste wist voor te schotelen. De game kreeg mooie scores, maar jammer genoeg is Square Enix toch wat teleurgesteld.

In een recent financieel verslag onthulde Yosuke Matsuda van Square Enix immers dat de verkoopcijfers namelijk een pak lager liggen dan gehoopt werd. Hierdoor is er in eerste instantie sprake van een teleurstelling, maar later in 2021 heeft de uitgever meerdere acties opgezet rondom deze titel en die hebben het gewenste effect gehad: een groei in de verkopen. Square Enix heeft de intentie om dat door te zetten.

“Despite strong reviews, the game’s sales on launch undershot our initial expectations. However, sales initiatives that we kicked off in November 2021 and continued into the new year have resulted in sales growth, and we intend to work to continue to expand sales to make up for the title’s slow start.”

De game kende dus een trage start, maar hopelijk kan hier in de toekomst nog verandering in komen. Als je zelf Guardians of the Galaxy nog niet hebt gespeeld, kunnen wij je die zeker aanraden!