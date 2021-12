Wij waren, net als de meeste pers outlets, erg te spreken over Marvel’s Guardians of the Galaxy. De game wist onlangs zelfs de prijs voor beste verhaal weg te kapen op The Game Awards. Tijd voor uitgever Square Enix en ontwikkelaar Eidos Montréal om nog wat spelers te ronselen met een gloednieuwe trailer.

Als je twijfelt, kan deze korte video je dus over de streep trekken. Al willen we je wel waarschuwen: de trailer bevat enkele (kleine) spoilers. Wie volledig zonder voorkennis de game wil aanvatten, laat de video dus best helemaal links liggen.