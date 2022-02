Een nieuwe week, een nieuwe deal zou je haast kunnen zeggen met Sony en de deal van de week in de PlayStation Store. Afgelopen week kwam het goed beoordeelde Mortal Kombat 11 als deal naar buiten en dit keer draait het om de iconische ruimtehelden van Marvel.

Marvel’s Guardians of the Galaxy is nu de nieuwe deal van de week en deze aanbieding is geldig tot en met 10 februari. Zowel de standaard als Digital Deluxe editie is afgeprijsd en beide zijn nu 40% goedkoper dan voorheen. Via de onderstaande links kan je direct naar de PlayStation Store toe mocht je gebruik willen maken van deze deal.

Ons oordeel over Marvel’s Guardian of the Galaxy kan je in onze review vinden. Heb je PSN-tegoed nodig? Daarvoor kan je hier terecht.