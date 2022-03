We waren prima te spreken over Guardians of the Galaxy, hoewel niet veel gamers dat sentiment (in eerste instantie) delen. Volgens Square Enix waren de initiële verkoopcijfers van Guardians of the Galaxy ‘teleurstellend‘, hoewel een aantal acties en prijsverlagingen er voor hebben gezorgd dat de game toch wat vaker over de toonbank is gegaan.

Onlangs kondigde Microsoft aan dat de game van Eidos Montréal onderweg was naar Game Pass en inmiddels is het avontuur van Drax, Gamora, Rocket, Peter Quill en Groot inderdaad via de dienst te checken. Nu blijkt dat Microsoft naar verluidt tussen de 5 en 10 miljoen dollar heeft betaald om Guardians of the Galaxy op Game Pass te krijgen.

Dit meldt David Gibson op Twitter, senior analist bij MST Financial. Uiteraard heeft Microsoft de exacte cijfers niet bevestigd (en dat zal ook niet gebeuren), maar volgens Gibson is dit aantal gebaseerd op ‘gesprekken met Square Enix en andere partijen’.