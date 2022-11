Square Enix en Eidos Montreal wisten vorig jaar goed te scoren met Marvel’s Guardians of the Galaxy. Alhoewel de aanvankelijke verkoopcijfers van de game dan teleurstellend werden genoemd, wist de game uiteindelijk wel een best groot publiek aan te trekken. In een recent tussentijds verslag van Embracer Group werd namelijk onthuld dat de game inmiddels al 8 miljoen spelers wist te bereiken. Crystal Dynamics CEO Phil Rogers aan het woord:

“We’ve seen great engagement from players with this title entering into Game Pass, and PlayStation Plus quite recently. There’s great pride in the team about the game they’ve made and there’s also great excitement now about how we drive it commercially within our own business unit.”

Rogers haalt (terecht) het feit aan dat de game inmiddels te spelen is als onderdeel van Game Pass en PlayStation Plus Extra, waardoor Guardians of the Galaxy een populariteitsboost heeft gekregen. Of we een nieuw avontuur met de Guardians mogen verwachten in de toekomst, is momenteel nog niet zeker.

Wij waren alvast fan van de game, lees meer in onze review.