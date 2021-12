Na een matige Marvel’s Avengers, wist Square Enix zich in het superhelden-genre weer te herpakken met Guardians of the Galaxy. De game ligt al een paar weken in de winkels, maar toch wordt er weer een nieuwe video uitgegeven. Hierin worden bloopers van de stemacteurs getoond.

Guardians of the Galaxy bevat mogelijk één van het meest intense stemmenwerk in een game ooit. De verschillende helden praten tijdens het avontuur nagenoeg constant met elkaar. De stemacteurs hebben dus flink wat tijd moeten besteden aan het inspreken van de stemmen.

Waar gewerkt wordt vallen spaanders en dat is dan ook zeker het geval met Guardians of the Galaxy. Een kleine compilatie van wat er fout ging bij het opnemen van de stemmen kan je hieronder bekijken.