Guardians of the Galaxy is vanaf vandaag verkrijgbaar en daarmee levert Square Enix een uitstekende game af. Zoals je al in onze review hebt kunnen lezen, betreft het hier een interessante titel die genoeg de diepte opzoekt wat betreft de personages.

De gameplay mag dan ietwat oppervlakkig zijn, alsnog is het een geslaagde titel te noemen. En dat zien we ook terug in de cijfers die wereldwijd aan de game toegekend worden. Guardians of the Galaxy scoort overwegend uitstekend tot erg hoog, getuige het lijstje hieronder.