Review | WRC 10: The Official Game – Nacon brengt ons al een aantal jaar nieuwe rallygames en door de jaren heen heeft ontwikkelaar KT Racing de fijne kneepjes steeds beter onder de knie gekregen. Het resultaat is dat er nu dat de franchise als een huis staat en jaarlijks komt het nieuwe deel met wat verbeteringen en vernieuwingen. WRC 10 is daarin een speciale uitgave, want het 50-jarige jubileum van de rallysport wordt gevierd in de game. Dit maakt van WRC 10 een compleet pakket, waardoor de rallyliefhebber weer even vooruit kan, maar is de game ook de moeite waard ten opzichte van het vorige deel? Wij stapten in onze auto, deden de gordels om en gingen al racend op onderzoek.

Werk aan je carrière

In grote lijnen volgt WRC 10 het stramien van WRC 9 en dat betekent dat het merendeel van de functies en modi vergelijkbaar zijn met wat je al kende. De hoofdmoot in deze is de carrière modus, waarin je als rookie aan de slag gaat om je een weg naar de top te banen. Dit begint bij aanvang direct met wat ritjes om te bepalen waar je skills een beetje liggen en op basis daarvan krijg je een advies over het niveau van de game. Naargelang dat advies kan je dan aan je carrière beginnen en het is zaak om natuurlijk het rally kampioenschap te winnen. In dat kader biedt WRC 10 weinig nieuws onder de zon, want de ontwikkelaar vaart op het concept dat ze een aantal jaar terug al hebben geïntroduceerd.

Dit wil zeggen dat je bij een team tekent, je moet racen én de boel moet managen. Je krijgt dus ook te maken met het aannemen van personeel, het upgraden van de skilltree en het selecteren van evenementen via de kalender. Dit gaat allemaal op een herkenbare en eenvoudige manier, waardoor je er zo in zit. Die kalender is overigens een interessant aspect, want die schotelt je een variatie van evenementen voor waar je aan deel kan nemen. Zo is het natuurlijk de bedoeling om aan de start van elke race te verschijnen, maar tussendoor kun je ook deelnemen aan trainingen, je team op een uitje sturen, rusten en meer. Het is een kwestie van zelf je eigen agenda managen naargelang je eigen interesses.

Een keer geen zin om deel te nemen aan een test voor een andere fabrikant? Dan sla je dat gewoon over, maar je loopt hierdoor wel wat inkomsten of ervaringspunten mis. Liever je team op een uitje sturen dan aan een uitdaging deelnemen? Persoonlijk ga je er niet op vooruit, maar het moraal van je team stijgt daarentegen wel gezien ze iets ondernomen hebben. En zo zul je meer dan eens afwegingen moeten maken in wat je doet en wat je zelf nodig acht. Let daarbij ook op persoonlijke doelstellingen die je opgelegd krijgt, zoals het voltooien van twee trainingen in zes weken of maximaal $ 16.000 uitgeven aan reparaties tijdens de aankomende rally. Via deze weg zijn er meer manieren om vooruitgang te boeken en daarin ben je geheel vrij.

Rally hoogtepunten

Als je eerdere delen gespeeld hebt, dan zul je al doorhebben dat de carrière modus in dat opzicht weinig nieuws biedt. Het is vooral meer van hetzelfde, maar geef KT Racing ongelijk: het werkt en is leuk om te spelen. Maar als nieuw onderdeel in deze game blikken ze ook terug op het verleden van de sport. Zo zijn er diverse evenementen aan de game toegevoegd die je klassieke rally’s laat rijden met dito auto’s, wat de hoogtepunten uit de sport zijn. Dit kan op twee manieren. Enerzijds komen dit soort klassieke evenementen ook terug op je kalender, waardoor je gedurende je carrière kunt deelnemen aan dit soort leuke uitstapjes. Daarnaast bevat de game nog een aparte modus geheel op de klassieke races gericht. Hier kun je alle klassieke races opnieuw beleven en je speelt er steeds meer vrij naargelang je aan beschikbare races meedoet.

Met de aanwezigheid van echte klassieke bakken van weleer, is dit een nostalgische modus voor liefhebbers van de sport die het al jaren zo niet decennialang volgen. Het is ook een aanwinst voor WRC 10, want het zorgt voor nog meer variatie in de gameplay. Dit zowel qua races als de auto’s, want de iconische vierwielers van weleer zijn allemaal aanwezig. Bovendien is het leuk dat dit ook geïntegreerd is in de carrière modus, waardoor het als een coherent geheel aanvoelt en dat maakt WRC 10 tot een complete game. Mede omdat er naast de twee genoemde modi nog veel meer te beleven valt. Van losse races tot losse seizoenen en van diverse uitdagingen tot allerlei trainingen. Ook de multiplayer ontbreekt natuurlijk niet en daarin neem je het op tegen andere racers over de hele wereld: en dat werkt allemaal prima.

Nieuw is ook de optie om eigen livery’s te maken via een uitgebreide editor, die je in staat stelt om complete auto’s van een nieuwe lik verf te voorzien. Daarnaast kun je ook uitgebreid aan de slag met een sticker editor en die kun je eventueel online delen. Het is een kleine feature, maar voor de creatieve gamers zit hier uren knutselwerk in, wat een welkome toevoeging is. WRC 10 komt dus met de nodige nieuwe elementen ten opzichte van WRC 9, wat een positief punt is. Tegelijkertijd moet wel gezegd worden dat de basis erg lijkt op wat we al kennen, wat nu dus aangevuld is met nieuwe zaken, maar daarvan is met name de rallysport jubileum content het meest interessante, gezien dat echt wat nieuws brengt. Feit blijft dat het voor de rest vooral meer van hetzelfde is.

Spanning tijdens het racen

Minsten zo belangrijk als de gehele inhoud van het pakket is natuurlijk hoe het racen aanvoelt. KT Racing heeft dat racegevoel door de jaren heen haast weten te perfectioneren, want de auto’s voelen fantastisch aan. Of dat nu op asfalt of gravel is, de besturing is bijzonder responsief wat erg fijn aanvoelt. Leuk detail is dat verschillende banden ook veel verschil in de besturing opleveren, wat bij momenten voor een goede uitdaging kan zorgen. De banen die je kunt rijden variëren ook behoorlijk van elkaar en dat in verschillende weersomstandigheden maakt dat WRC 10 alle vakjes netjes afvinkt. Toch moeten we wel een kritische noot bij de gameplay plaatsen en dat is dat de physics nog wat werk aan de winkel hebben.

Zolang je goed aan het rijden bent is er niks aan de hand, maar als je een klein foutje maakt zijn de gevolgen soms overdreven groot. Een kei waar je normaliter makkelijk overheen kunt rijden kan er in WRC 10 voor zorgen dat je over de kop vliegt. Een kleine uitstekende steen in een gemetselde muur zou normaliter voor wat blikschade zorgen, in deze game kan het zijn dat je plots stilstaat of begint te tollen. Dat zijn van die kleine details waardoor je soms wat huiverig bent om echt de limiet op te zoeken, omdat het resultaat bij aanraking niet helemaal strookt met de werkelijkheid. Dit kan bij vlagen ietwat irritant zijn, maar gelukkig komt het vrij weinig voor. Buiten dat is het natuurlijk zaak om zo nauwkeurig mogelijk je auto over de smalle kronkelwegen te sturen en bij succes word je beloond.

Schitterende weerseffecten

Waar WRC 10 ook in uitblinkt is het presenteren van weerseffecten tijdens het racen. Op de Xbox Series X|S ziet de game er bij momenten oogverblindend mooi uit. Het zonlicht dat tussen de bomen door straalt in de ochtend, de hevige regen die in de avond voor spekglad en glimmend asfalt zorgt, het is allemaal erg indrukwekkend te noemen. Visueel moet de game het daar echt van hebben, want tegelijkertijd zijn randzaken dan weer erg karig ingevuld qua details. Denk dan aan mensen langs de baan die nogal copy paste zijn, en zeer matige animaties kennen, alsook gebouwen en voertuigen die er ter decoratie staan. Dit is van een duidelijk mindere kwaliteit dan de rest, waardoor het wat tegen elkaar afsteekt. Toch moeten we hierbij wel opmerken dat het visuele spektakel de minderen kanten overheerst.

Daarover gesproken, de game komt met een drietal grafische modi, waarbij we de optie ‘Balanced’ adviseren. Deze biedt een resolutie tussen 1440p en 4K aan op een perfect stabiele framerate van 60 fps. Je kunt echter ook racen in een hogere beeldkwaliteit, waarbij de game een vaste 4K resolutie presenteert, maar dan moet je genoegen nemen met 30 fps en neem maar van ons aan: dat wil je niet. Wil je een nog hogere framerate? Dan kun je ook voor een 120 fps optie kiezen tegen een nog lagere resolutie, maar dat is dan weer het andere uiterste van het spectrum en voor wat? De Balanced optie met 60 fps is meer dan genoeg en schotelt je een uitstekende speelervaring voor die je het beste van beide werelden biedt. En daarmee komen we terug bij een eerder punt en dat is dat KT Racing alle vakjes afvinkt met WRC 10 en dat eigenlijk op een paar puntjes na voortreffelijk doet.

Gereviewd op: Xbox Series X|S.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en pc.

Binnenkort ook beschikbaar op: Nintendo Switch.