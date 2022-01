We namen vorig jaar september WRC 10: The Official Game uitgebreid onder de loep en straks mogen ook eigenaren van een Nintendo Switch van de racer gaan genieten. Uitgever Nacon heeft namelijk aangekondigd dat WRC 10 vanaf 17 maart verkrijgbaar zal zijn voor de hybride console.

Nacon zegt dat ze geen compromissen willen sluiten en de volledige ervaring naar de Nintendo Switch willen brengen, dat betekent dat onder meer de Career Mode aanwezig zal zijn, samen met een livery editor en de mogelijkheid om je eigen teams te creëren. Tevens is er een Historic modus, die je in staat stelt om een aantal legendarische races zelf mee te maken.

Om je een indruk te geven, hebben we hieronder de launch trailer geplaatst.