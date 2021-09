Naar jaarlijkse gewoonte is er een nieuwe WRC-game op de markt verschenen. WRC 10, gemaakt door KT Racing, en uitgegeven door Nacon, verscheen zowel op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. WRC 9 werd op PlaySense redelijk goed ontvangen met een 7.5, dus wij kijken er best wel naar uit. In onze review binnenkort meer.

Voor deze gelegenheid heeft Nacon een launch trailer vrijgegeven die zowel moderne als klassieke rallywagens toont die door het stof racen. In de video wordt ook aandacht besteed aan de verbeterde audio, de livery-editor, nieuwe en bijgewerkte officiële circuits en nog veel meer. Bekijk zeker even de onderstaande launch trailer.