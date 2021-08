KT Racing brengt later dit jaar met uitgever Nacon weer een nieuwe game in de WRC-reeks uit en die game is voorzien van een gloednieuwe feature. Spelers kunnen hun voertuigen namelijk van een eigen stijl voorzien, aangezien er een livery editor aan de game wordt toegevoegd.

Bijna 30 auto’s komen in aanmerking om te customizen met deze editor en het gaat dan om auto’s uit alle klassen die in de game vertegenwoordigd zijn. Om je een beter beeld bij deze functie te geven, heeft Nacon een nieuwe trailer uitgebracht.

WRC 10 verschijnt op 2 september 2021 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en komt later naar de Nintendo Switch.