We hebben amper tijd gehad om bij te komen van de PlayStation Showcase of er komt alweer nieuwe informatie naar buiten. Na het tonen van gameplaybeelden van Gran Turismo 7 en de bekendmaking van de releasedatum van Gran Turismo 7 voor de PS4 en PS5 op 4 maart 2022, heeft Polyphony Digital nog meer informatie bekendgemaakt over het aankomende racespel.

Na jarenlang geen originele carrière modus te hebben gehad in een Gran Turismo titel (het is inmiddels alweer 8 jaar geleden), mogen we ons er toch eindelijk weer in storten in Gran Turismo 7. In de carrière modus van Gran Turismo 7 zal je weer op een reis gaan en het perfecte startpunt daarvoor is natuurlijk de GT wereldkaart. Op deze kaart zal je kunnen kiezen om deel te nemen aan verschillende races en andere activiteiten.

Bezoek de tune shop om je auto van gloednieuwe onderdelen te voorzien of ga naar het licentie centrum om tests af te leggen en een rijbewijs te verkrijgen, zodat je nieuwe, moeilijkere races kunt ontgrendelen. Daar blijft het niet bij, want in het gloednieuwe GT Cafe, een nieuwe modus die een internetverbinding vereist, zullen spelers de taak krijgen om specifieke auto’s met een speciale betekenis uit het verleden, heden of de toekomst te verzamelen.

Een andere terugkerende feature die spelers van GT Sport wel zullen herkennen is de Livery Editor. De kleuren en stickers op een raceauto heten ‘livery’. De Livery Editor geeft je het gereedschap om de kleuren van jouw auto’s, helm en racepak uit te kiezen én er stickers op te plakken, zo word jouw auto uniek en écht van jou. Als jij zo veel tijd stopt in het mooi maken van jouw wagen, dan wil je dit natuurlijk ook wel aan anderen kunnen laten zien op een mooie manier. Daar heeft Polyphony gelukkig natuurlijk ook aan gedacht met de introductie van de Scapes feature, wat eigenlijk een andere benaming is voor foto modus.

Wat is een racegame zonder legendarische circuits waar je episch hard op kan scheuren? Geen Gran Turismo in ieder geval, want in Gran Turismo 7 kan je jouw banden weer goed opwarmen op historische banen zoals High-Speed Ring, Trial Mountain en een aantal gloednieuwe banen.

Om deze circuits zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, wil Polyphony Digital benadrukken dat het niveau van het tijd- en weersysteem vele malen beter is dan het systeem van Gran Turismo Sport. Het systeem is gemaakt en gebaseerd op een immense hoeveelheid aan meteorologische data op een globale schaal en ik zou zeggen, oordeel zelf maar gebaseerd op de screenshots.