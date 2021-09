In 2011 zou Spider-Man 4 in de bioscoop uit moeten komen en er zou ook een game verschijnen. Beide werden echter geannuleerd, maar van de game zijn nu gameplaybeelden verschenen.

Spider-Man 4 zou uitkomen voor de PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii en pc. Radical Entertainment had er ook best wat werk in zitten, maar het eind van de ontwikkeling heeft het spel nooit gehaald. Dankzij Obscure Gamers weten we nu wel hoe de game er in grote lijnen uit zou hebben gezien.

De gameplayvideo van de geannuleerde Spider-Man 4 toont de game draaiende op de Xbox 360 en kan je hieronder checken.