Vanmiddag werd duidelijk dat de PlayStation 5 morgen een grote firmware update krijgt met allerlei nieuwe features. De PlayStation 4 zal echter niet achterblijven, want het blijkt dat ook die console morgen van een nieuwe update voorzien wordt.

Het zal na het updaten van de PS4 mogelijk zijn om de Trophies van PS5-games te bekijken, zowel van jezelf als die van andere spelers. Dit dan op het profiel van spelers, alsook in de Trophylijsten zelf, mits de privacy instellingen dat toelaten.

Verder zal het op de PlayStation 4 mogelijk zijn om party’s volledig te sluiten zonder spelers individueel te hoeven verwijderen. Dit zijn de details die Sony bekend heeft gemaakt en het is even afwachten of dit de enige toevoegingen voor de PS4 zijn qua features. Als er meer aanpassingen blijken te zijn, dan lees je dat natuurlijk hier.