Battlefield 2042 staat gepland voor een release op 22 oktober, maar dit staat nu op losse schroeven als we industrie insiders mogen geloven. Bekend journalist Jeff Grubb meldt dat hij begrepen heeft dat Battlefield 2042 is uitgesteld. Daarop zegt Nick Baker van Xbox Era dat hij hetzelfde heeft gehoord.

Ook Dealer Gaming meldt het uitstel en claimt dat de game zelfs naar 2022 is verplaatst, daar waar Baker het op hooguit een of twee maanden gooit. Of het klopt is afwachten, gezien EA en DICE hier geen officiële aankondiging over hebben gedaan. Daarnaast is het ietwat opvallend, gezien de eerste technische test er al op zit en er deze maand nog een beta zal volgen.

Als de game inderdaad wordt uitgesteld, dan bestaat er een kans dat de beta ook vooruit schuift. Een van de redenen voor het uitstel die genoemd wordt, is dat de fans niet al te blij zijn met het gegeven dat de game zonder campagne zal verschijnen. Maar of dat voldoende is om de game dan vooruit te schuiven, dat is een beetje de vraag.

Neem het zoals gewoonlijk weer met een korrel zout en bij meer nieuws lees je het hier.