Na een kleine onderbreking is de deal van de week weer teruggekeerd in de PlayStation Store en dit keer gaat het om de bekende shooter van Blizzard. Overwatch wordt nog eens in de schijnwerpers gezet en je kunt deze game nu met flink wat korting aanschaffen, mocht je geïnteresseerd zijn.

De Overwatch: Legendary Edition is voorzien van maar liefst 75% korting en dat is best een goede deal. In deze speciale editie tref je bovendien ook nog wat extra content, zoals vijf Legendary, Epic en originele skins voor je helden en meer. Via de onderstaande link kan je gelijk gebruikmaken van deze aanbieding om Overwatch: Legendary Edition aan te schaffen.

Overwatch: Legendary Edition – Van €59,99 voor €14,99

