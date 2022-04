Overwatch viert dit jaar zijn zesde verjaardag en dat moet uiteraard gevierd worden met een in-game evenement. Dit jaar kunnen we aan de slag met het ‘Anniversary Remix’ evenement dat vanaf deze week van start gaat.

Specifiek zullen de komende weken heel wat evenementen uit de geschiedenis van Overwatch teruggehaald worden, waarbij je alle skins die indertijd vrij te spelen waren nu ook zal kunnen vrijspelen. Daarnaast kan je echter ook de ‘remixed’ versies van deze skins vrijspelen, die ervoor zorgen dat je toch wat nieuws te verdienen hebt indien je alle skins al in je bezit zou hebben.

Dit Anniversary evenement zal ook de plaats innemen van de gebruikelijke evenementen die normaal gezien zouden doorgaan, zoals Archives en Summer Games. Het Remix evenement zal echter wel een variant op deze evenementen voorzien. De reden waarom hiervoor werd gekozen, is omdat het team zich volledig wil focussen op de ontwikkeling van Overwatch 2.

Volume 1 van het Remix evenement gaat van start op 5 april en zal lopen tot 26 april. In totaal mogen we drie volumes verwachten. Lees meer hier.

REMIX!

Play for the win with 6 remixed legendary skins. Overwatch Anniversary Remix: Vol 1 begins April 5! https://t.co/OpP8nP4Eez pic.twitter.com/vQJgs7I1Ya

— OVERWATCH (@PlayOverwatch) March 31, 2022