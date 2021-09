De nieuwste software update voor de PlayStation 5 maakt het niet alleen mogelijk een SSD te plaatsen in je console, maar ook een lang gevraagde instelling voor bij het nemen van een screenshot is vanaf nu beschikbaar.

Het nemen van een screenshot op de PS5 is sinds de lancering van de console een stuk gemakkelijker geworden, maar toch was er een minpuntje voor veel gamers. Bij het nemen van een screenshot kreeg je namelijk een icoontje ter bevestiging in de rechterbovenhoek van je scherm. Datzelfde icoontje bleef echter wel staan in je screenshot die kort daarop genomen werd, iets wat voor veel spelers een absoluut minpunt was.

Met de recente update is dat probleem nu opgelost, al dien je de optie wel zelf aan te vinken, zodat het icoon niet meer verschijnt. Deze optie is terug te vinden in de “capture opties” van je console.