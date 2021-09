Het ziet er naar uit dat Nintendo werkt aan een nieuwe controller voor de Nintendo Switch. Dit blijkt uit ingediende documenten omtrent een ‘game controller’, die zijn ingediend bij de FCC. In een van de documenten staat het verzoek om alle foto’s, de handleiding en de bijbehorende diagram geheim te houden voor de komende zes maanden, aangezien Nintendo dan pas de onthulling gepland heeft staan.

De primaire reden voor het geheimhouden is omdat Nintendo wil voorkomen dat de informatie gebruikt wordt op de markt waardoor ze in het nadeel zijn. Het is met name een wat juridisch verhaal waarmee Nintendo z’n eigendommen probeert te beschermen. Veel interessanter in dit hele verhaal is natuurlijk wat het precies is. Uit de documentatie leren we dat het model de naam ‘HAC-043’ kent, wat een attribuut voor de Nintendo Switch is, gezien alle andere hardware ook ‘HAC’ gebruikt.

Verder leren we uit het verleden dat Nintendo bij het indienen van de draadloze SNES controller hetzelfde verzoek bij de FCC neer heeft gelegd. Dit is indirect ook weer een hint dat het om een nieuwe controller gaat. Mogelijk gaat het om een controller die gebruikt kan worden om Game Boy en Game Boy Color games te spelen, aangezien daar ook al geruime tijd geruchten over rondgaan. Die wijzen op een toevoeging van dat soort games aan de Switch Online service.