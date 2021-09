BloodRayne Betrayal: Fresh Bites is nog maar net uit en er worden alweer nieuwe remasters aangekondigd in de franchise. BloodRayne: ReVamped en BloodRayne 2: ReVamped staan op de planning voor een release in de herfst.

De twee games komen in hun huidige vorm ook naar de consoles, waar ze eerder enkel voor de pc beschikbaar waren. De reactie van de fans op de geüpdatete versie was zo overweldigend positief, dat uitgever Ziggurat Interactive ook consolespelers deze gunst wil verlenen.

“Fans of the series are asking for us to bring BloodRayne to more platforms, and we are happy to give console players the update they have been asking for with these ReVamped editions.”