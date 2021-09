Motorrijders opgelet, als je de komende dagen Grand Theft Auto Online gaat spelen profiteer je van extra beloningen, bonussen en kortingen. Dit laat Rockstar weten, gezien ze een nieuwe update voor de game klaar hebben gemaakt.

Verder is er natuurlijk weer een nieuwe prijs te winnen bij het Lucky Wheel in het Diamond & Casino Resort én er zijn diverse kortingen op verschillende voertuigen van toepassing. Het is het bekende verhaal zoals elke andere week en de details hieronder op een rijtje:

Verdubbel GTA$ en RP in bepaalde MC Sell-missies (documentvervalsing, vals geld en Weed MC Sell-missies), evenals fietsraces

Driedubbele GTA$ en RP in Hasta La Vista

Een gratis Blaine County Radio Tee voor alle MC Clubhouse-eigenaren

Alle fietsen zijn de hele week gratis

De Principe Lectro-motor is de hoofdprijs van deze week te winnen bij het Lucky Wheel

Nieuwe testritten: de Annis ZR350, Vapid Dominator GTT en Karin Calico GTF

Nieuwe Prize Ride en Challenge: LS Car Meet-leden die vijf opeenvolgende dagen in de Top 3 van de Street Race Series staan, winnen de Dinka Jester RR

Met alle belangrijke punten gehad, kijken we ook nog even naar de kortingen. Deze week zijn MC Clubhouses met 40% korting verkrijgbaar en dat geldt ook voor alle upgrades en aanpassingen. Op de herbevoorradingskosten voor alle MC-verkoopmissies, alsook onkruidkwekerijen, vervalste geldfabrieken, kantoren/fabrieken voor documentvervalsing en al hun upgrades en aanpassingen, zit een korting van 50% deze week.

De volgende voertuigen zijn tijdelijk goedkoper te verkrijgen:

Vulcar Warrener HKR – 30% korting

Shitzu Hakuchou Drag – 40% korting

Pegassi Vortex – 40% korting

MTL Dune – 40% korting

Maxwell Vagrant – 40% korting

Als laatste kun je als Prime Gaming gebruiker weer profiteren van wat extra voordelen. Zo krijg je bij het linken van je Social Club-account ook deze week weer GTA$100K met daarbij 35% korting op de Obey Tailgater S en 80% korting op de Vapid Flash GT.