Eind vorige maand werd The Lord of the Rings: Rise to War aangekondigd voor iOS en Android. De lancering van de game zit er nu echt aan te komen, dus vonden NetEase en Warner Bros. Interactive Entertainment het tijd voor een nieuwe trailer.

The Lord of the Rings: Rise to War onderscheidt zich volgens de ontwikkelaar van alle andere games in de bekende franchise. Dit komt doordat andere games zich meer op ‘role playing’ richten en Rise to War een puur strategiespel is. Tevens zal je vechten over de gehele map van Middle- earth in plaats van dat er op een specifieke locatie wordt geconcentreerd.

The Lord of the Rings: Rise to War zal op 23 september beschikbaar worden gesteld. De nieuwe trailer check je hieronder.