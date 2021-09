Reflectie | Elke handheld kan slagen onder de juiste omstandigheden – De ene handheld heeft lang niet zoveel succes gekend als de andere en dat ligt aan een hoop factoren. Een hele hoop. Zo heeft Nintendo laten zien dat zij de handheldmarkt jarenlang hebben kunnen domineren, maar niet iedereen kan eeuwenlang succes hebben. Hoewel de Nintendo Switch een daverend succes genoemd mag worden, is het gaming landschap behoorlijk veranderd sinds de 3DS. Mobiele games hebben een absurd groot deel van de markt in handen en ook Valve komt met een handheld, de Steam Deck. Dit zet je aan het denken of Sony niet ook terug moet komen met een PSP 2 of iets dergelijks. De PS Vita had slechte marketing, maar het valt niet te ontkennen dat het apparaat indrukwekkend is. Toch kende het geen succes, maar nu zien we ook bij Nintendo dat de Switch OLED niet bepaald warm onthaald werd bij de aankondiging. Zal de Steam Deck een succes worden? Nando en Wim, zouden de verschillende handhelds meer succes kunnen hebben als deze onder andere omstandigheden op de markt waren gebracht?

Wim

Nintendo is in elk opzicht altijd koning handheld geweest. Dat heeft natuurlijk een reden. Een van die redenen is dat de hardware altijd voor een degelijke prijs te koop was en Nintendo, naast een aantal ports van klassiekers, altijd zorgde voor eigen titels die volledig voor de Game Boy en diens opvolgers waren gemaakt. Als we terug gaan kijken naar de jaren negentig, had SEGA natuurlijk ook nog de Game Gear, wat een veel minder groot succes was. Naast het feit dat de Game Gear behoorlijk wat duurder was dan de Game Boy, waren de games ook nog eens wat prijziger. De Game Gear was in alle opzichten een krachtiger apparaat dan de Game Boy met games die in de buurt kwamen van de SEGA Megadrive kwaliteit. Toch flopte het apparaat en wist het niet eens één tiende te verkopen van wat de Game Boy had verkocht. Mocht dit verhaal je bekend in de oren klinken, dan verbaast ons dat niks. Dat is namelijk in grote lijnen ook wat er met de PS Vita is gebeurd tegenover de Nintendo 3DS. De Nintendo 3DS lanceerde voor een behoorlijk hoge prijs, maar hier kwam Nintendo ook snel van terug. Mensen willen geen console prijzen betalen voor een handheld.

Behalve als je het over de Nintendo Switch hebt, maar dat is een heel ander beest. De Switch is een hybride console en wordt door middel van de Joy-Cons technisch gezien al met twee controllers geleverd. Ideaal voor de casual gamers, maar net zo goed ook interessant voor de doorgewinterde gamer door het aanbod van Nintendo-exclusieve spellen. Wat betreft de Steam Deck ben ik zelf behoorlijk sceptisch. Op papier klinkt het apparaat fantastisch, maar het hele concept zal vallen of blijven staan bij de ontwikkelaars die hun games op Steam uitbrengen. Uit zo’n APU valt behoorlijk wat te persen, iets wat Valve graag laat zien met demo’s van The Witcher 3 die er vele malen mooier uitzien dan op de Switch. Maar om dat te bereiken is er veel optimalisatie nodig. Steam staat vol met tienduizenden games en deze gaan lang niet allemaal een optimalisatie update krijgen. Ook zullen diverse toekomstige releases niet met de Steam Deck in het achterhoofd worden uitgebracht. Denk maar eens aan alle pc-games die nu ook tijdelijk exclusief verschijnen op de Epic Games Store. Wanneer ze dan een jaar later alsnog op Steam terecht komen, zal het mij verbazen als het gros van de ontwikkelaars dan nog optimalisaties voor de Steam Deck zal implementeren. En er is natuurlijk niks zo zuur als vierhonderd euro of meer uitgeven aan een handheld om er vervolgens achter te moeten komen dat jouw favoriete game voor geen meter werkt.

Nando

De PS Vita is zonder twijfel één van m’n favoriete handhelds, met een flink aantal toppertjes om je zoet te houden terwijl je op de bank zit. Muramasa Rebirth, Super Stardust Delta, Soul Sacrifice, Gravity Rush. De tijden zijn echter veranderd, hoewel Nintendo goede zaken heeft gedaan met de Nintendo 3DS en nu de Switch, is de handheld markt veranderd. Mobiele games hebben over de hele wereld harten veroverd en het is bijna 100 miljard waard, meer dan de helft van de gehele industrie. Ik zie Sony daarom niet zo snel een nieuwe poging wagen en wat mij betreft zijn die dagen ook voorbij, ik zie die IP’s toch liever op het grote scherm, en dat is uiteindelijk ook wat de PS Vita de das om heeft gedaan. Kan een handheld slagen onder de juiste omstandigheden? Uiteraard, maar ik probeer te bedenken wat die omstandigheden precies zijn. Het hoeft niet per se aan de hardware te liggen, want de Nintendo Switch heeft inmiddels een behoorlijk verouderde chipset (die helaas geen degelijke upgrade heeft gekregen, boe Nintendo!).

Ik kom dan toch uit bij een combinatie van toegankelijkheid en de catalogus. Franchises als Mario, Pokémon en The Legend of Zelda zijn haast een vergunning om geld te drukken. Vraag jezelf maar eens af: als de Switch geen van de eerdergenoemde franchises had, zou dat ding nog echt zo goed verkopen? Ik denk het niet. De Steam Deck, daar twijfel ik nog over. Pc-gaming is immers een niche an sich, en het gefrunnik en gesleutel van een gaming pc (wat ook leuk tijdverdrijf kan zijn) op een handheld? Dat is de niche van de niche. Het is misschien nog wat te vroeg om daar definitieve uitspraken over te doen, maar ik denk dat het gepeuter om bijvoorbeeld een oudere game als Fallout: New Vegas op een Steam Deck draaiende te krijgen, uiteindelijk de moeite niet waard is. Dan hebben we het nog niet eens over de onduidelijkheid voor wat betreft de support van de studio’s.

Chris

Een console verkoopt zich vanzelf via de games. De PS Vita had simpelweg bar weinig titels en de support van Sony was miserabel te noemen. Killzone: Mercenaries vond ik uiteindelijk een betere Killzone dan Shadow Fall. Daarna was er niet veel waar ik voor uit me bed kwam. De Nintendo handhelds zijn daarin een safe bet omdat het ook een hoofdplatform is voor Nintendo. Dus daarmee is er altijd wel support en dit is wederom gebleken met de Nintendo Switch. Of de OLED-versie een hit of een miss is, dat is een vraag voor de consument, maar feit blijft wel dat je de gehele bibliotheek van de huidige generatie erop kan spelen. Kortom, de moeite waard voor een gamer. Steam Deck is met dit in het achterhoofd minstens zo boeiend, omdat Steam je een uitgebreide selectie van games aanbiedt, niet alleen oude, maar ook nieuwe games (en nog meerdere features weet te bieden via SteamOS).

Handheld gaming blijft een alternatieve keuze voor de consument, net zoals dat mobile gaming een alternatief is op het soort games wat je thuis via een console kan spelen. Voor elk platform is er wel een publiek, maar dit publiek dient via dit platform op zijn wenken bediend te worden. En dat doe je met games. Hierin geloof ik eigenlijk dat zelfs de prijs van een handheld niet echt meer uitmaakt. Voor meerdere dingen eigenlijk niet meer, ook gezien de huidige omstandigheden waar we in leven. Wil een gamer echt graag iets spelen, dan gaat de buidel hiervoor gewoon open. Mocht Sony met een PSP 2 aan komen zetten, dan zal dit in potentie net zo’n succes kunnen zijn als de Nintendo Switch, mits zij hun beste beentje voorzetten met een degelijk aanbod van games. Ditzelfde geldt ook gewoon voor consoles, wat we de vorige generatie hebben gezien met de Xbox One, die simpelweg tekortschoot qua unieke game ervaringen. Ik denk dat dit dus ook gewoon geldt voor de handhelds.