Vorige maand dook er al een ESRB-rating op die hintte naar een nieuwe versie van de Disney Games Collection, nadat zo’n twee jaar geleden de Aladdin en Lion King remasters verschenen.

Nu verschijnt er wederom een aanwijzing, waaruit blijkt dat er een nieuwe Disney Games Collection uit gaat komen: namelijk een zeer betrouwbare bron, die ook de officiële box-art kon tonen. Deze indicatie verwijst naar een toevoeging van de klassieke ‘Jungle Book’ 16-bit versie aan de remaster, die duidelijk zichtbaar is op het hoesje.

Volgens de bron is deze collectie vanaf november beschikbaar met de volgende titels:

Disney’s Aladdin: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

Disney’s Aladdin – Final Cut: Sega Mega Drive

Disney’s Aladdin – Demo Version: Sega Mega Drive

Disney’s Aladdin – Japanese Version: Sega Mega Drive

Disney The Lion King: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

Disney The Lion King – Japanese Version: Sega Mega Drive

Disney The Jungle Book: SNES, Game Boy, Sega Mega Drive

Het is niet bekend of je de game opnieuw zult moeten aanschaffen als je Jungle Book ook graag eens wilt spelen, of dat deze ook los aangeschaft kan worden. De kans dat het als gratis update wordt toegevoegd voor als je de game al in je bezit hebt is ook aanwezig, al is deze wel klein.