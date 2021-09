Onlangs maakte Sony de releasedatum van Gran Turismo 7 bekend. Op 4 maart 2022 mogen we met deze racer aan de slag op de PlayStation 4 en PlayStation 5. De game zal natuurlijk als regulier exemplaar in de winkels verschijnen, alsook verkrijgbaar zijn via de PlayStation Store. Er verschijnen daarnaast ook nog speciale edities en die heeft Sony vanmiddag aangekondigd.

Als je een pre-order plaatst voor Gran Turismo 7 bij deelnemende retailers of anders in de PlayStation Store, dan krijg je de volgende bonussen:

Toyota Castrol TOM’S Supra

Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

Porsche 917K Living Legend

100,000 in-game Credit (CR)

Om het 25-jarige bestaan van de franchise te vieren, verschijnt Gran Turismo 7 ook als een 25th Anniversary Edition en dat zowel voor de PlayStation 4 als PlayStation 5. Deze editie zal fysiek verkrijgbaar zijn en digitaal als zogeheten Digital Deluxe Edition. De inhoud is van beide edities hetzelfde, behalve dat je bij de fysieke editie de game voor de PS5 op disc krijgt en een steelcase.

Gran Turismo 7 PS5-exemplaar

Gran Turismo 7 PS4-voucher

1.100.000 in-game credits

Toyota GR Yaris met unieke livery

30 Manufacturer/Partner avatars

Officiële soundtrack

Toyota Castrol TOM’S Supra

Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

Porsche 917K Living Legend

De fysieke editie van Gran Turismo 7 als bovengenoemde uitgave is in gelimiteerde oplage beschikbaar, dus een pre-order is het advies. Verder kun je de PS4-versie upgraden naar de PS5-versie op elk gewenst moment als je niet over ‘dual entitlement’ beschikt. Dit kost je dan een tientje.