Een nieuw evenement is van start gegaan in Rainbow Six Siege en het gaat er weer wild aan toe. Doe je cowboyhoed maar op en neem je revolver bij de hand, want het Showdown evenement neemt ons mee naar het Wilde Westen voor een portie ouderwets cowboygeweld.

Showdown is nu live en loopt nog tot 28 september. Deze modus biedt je een 3 versus 3 ervaring, waarbij aanvallers en verdedigers tegenover elkaar worden gezet in enkele sfeervolle locaties. Denk hierbij aan donkere mijnen of verlaten dorpjes, waarbij spannende shootouts verzekerd zijn!

Bekijk de trailer hieronder.