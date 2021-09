Het Forza YouTube account heeft twee nieuwe video’s geplaatst om je een nog beter beeld te geven van wat je te wachten staat in deze racegame, die in november uit zal komen voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en dat via Game Pass.

Een van de video’s betreft een nieuwe aflevering van de Forza Horizon 5: Let’s ¡Go! webserie, een reeks video’s waarin je steeds iets anders te weten komt over Forza Horizon 5. In deze aflevering word je uitgebreid meegenomen in Horizon Open, de benaming van het multiplayer component van Forza Horizon 5. Spelers kunnen kiezen uit verschillende competitieve modi zoals Open Drifting, Open Racing, The Eliminator – Forza Horizons versie van auto Battle Royale – en nog veel meer.

Mocht je een wat rustigere ervaring willen, dan heb je altijd nog de Horizon Tour modus, een modus waarin je rustig kan rondrijden en coöp races kan doen met vijf andere spelers. Daarnaast heeft Forza Horizon 5 ook nog een Forza Arcade modus, waarin je kan participeren in verschillende leuke mini-games met jouw favoriete auto’s.

In de tweede video kan je de geluiden van de Mexicaanse natuur kan bewonderen vergezeld door prachtige 4K in-game beelden op de achtergrond. Niet een hele spannende video, maar als je héél erg enthousiast bent voor Forza Horizon 5, is het misschien wel leuk om even te luisteren naar deze rustgevende audio opnames.