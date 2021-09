De Fighters Pass 2 voor Super Smash Bros. Ultimate heeft ons al verschillende extra personages opgeleverd en het is nu wachten tot de laatste wordt aangekondigd. Daarmee wordt de zojuist genoemde pas officieel afgerond en de verwachtingen zijn hooggespannen. Zo hoog zelfs, dat we zelf aan het speculeren zijn geslagen in een artikel onlangs.

Heel lang op de onthulling hoeven we niet meer te wachten, want tijdens Nintendo Direct liet men weten dat we op 5 oktober een livestream mogen verwachten waarin dit personage officieel aangekondigd zal worden. Deze stream zal om 16.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden en we houden je natuurlijk op de hoogte.

Speculeer ondertussen lekker mee in het eerder genoemde artikel. Wie denk jij dat het wordt?