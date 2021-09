Inmiddels 4 jaar oud en de Nintendo Switch is niet aan te slepen. Er is genoeg keuze uit exclusives in combinatie met de diversiteit van het apparaat zelf, wat een recept tot succes is gebleken. Een jaar na de release van het platform ging de Nintendo Switch Online service live en hoewel dit destijds qua features erg karig was, lijkt het nu meer dan ooit de moeite waard te zijn. Deze service was oorspronkelijk als lidmaatschap bedoeld om online tegen en met je vrienden te spelen. In de loop der tijd is daar nog bijgekomen dat je via dit lidmaatschap een groeiende bibliotheek van NES en SNES games ter beschikking hebt. Voor twee tientjes per jaar is dat absoluut geen slechte deal, zeker niet in vergelijking met het kostenplaatje van Sony en Microsoft.

Donderdagnacht kon de wereld genieten van een nieuwe Nintendo Direct. Een prima show al zegt de ondergetekende het zelf, en een langlopend gerucht werd eindelijk bevestigd. Nintendo 64 games zullen Switch Online gaan versterken, waar ook SEGA Mega Drive games bij inbegrepen zullen zitten. Hier staan wel extra kosten tegenover, die nog niet bekendgemaakt zijn, maar dat volgt op korte termijn. Bij deze games van weleer horen eigenlijk nostalgische controllers en ook die heeft Nintendo aangekondigd. Ze zijn precies zoals je ze kent, maar dit keer ook draadloos te gebruiken.

Zo komen we bij de stelling van deze week en die luidt dat Nintendo een mooie mogelijkheid biedt om retrogames te spelen op moderne platformen. Want laten we eerlijk zijn, weinig mensen hebben hun oude consoles nog liggen en mocht je wel een van de gelukkig zijn, dan is het spelen van deze retro games niet om aan te zien op je 4K tv. Je bent dan eigenlijk genoodzaakt om je retro spul aan te sluiten op een CRT-tv, die tegenwoordig ook niet zo makkelijk meer te vinden zijn. En ja, een wat makkelijkere manier is natuurlijk emulatie, maar ook daar heeft niet iedereen zin in. Nu hoef je enkel je Switch aan te zetten en dan kan je op moderne set-ups zeer gebruiksvriendelijk deze oudere content spelen.

Er zit alleen een grote maar aan dit verhaal en dat is het aanbod van de retro bibliotheek. De verschillende titels van Switch Online zijn tof, maar het is niet alles. Nu met de Nintendo 64 krijg je klassiekers als The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Star Fox 64 en Mario 64, die uiteraard fantastisch zijn, met meer op komst. Banjo-Kazooie komt er bijvoorbeeld ook aan, samen met de originele Pokémon Snap en F-Zero X. Hoewel te verwachten, was ik uiteraard erg teleurgesteld om nergens iets van GoldenEye te bespeuren. Via wat prutswerk op je pc kan je deze game wel spelen, maar het was een aanwinst geweest voor de service. Dat de game ontbreekt zal ongetwijfeld met het drama van licenties te maken hebben, waardoor het moeilijk is om dit voor elkaar te krijgen.

Het is een balans tussen gemakzucht en zorgeloos gebruikmaken van een prima service en afwachten tot de meeste games van vroeger ook echt toegevoegd worden. Met hetgeen wat aangeboden wordt, probeert Nintendo de nostalgische trip tot in de puntjes te verzorgen. Ook door de controllers opnieuw uit te brengen voor het authentieke gevoel. Nu is natuurlijk de vraag: wat vinden jullie? Vinden jullie dat Nintendo goed op weg is om de retro honger te stillen of moeten ze het over een andere boeg gooien? En indien zo, wat zie jij dan graag gebeuren? Laat het weten in de comments hieronder.