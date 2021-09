Het zat er natuurlijk al aan te komen, maar de Disney Classic Games Collection is nu daadwerkelijk aangekondigd. Eerder was dit de bundel met Aladdin en The Lion King, maar nu is het een olijk trio door de toevoeging van Jungle Book.

Je kunt met deze collectie een geüpdatete ervaring verwachten, met een flinke laag nostalgie. Hieronder nogmaals de versies van de verschillende games die speelbaar zijn middels deze collectie:

Disney’s Aladdin: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

Disney’s Aladdin – Final Cut: Sega Mega Drive

Disney’s Aladdin – Demo Version: Sega Mega Drive

Disney’s Aladdin – Japanese Version: Sega Mega Drive

Disney The Lion King: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

Disney The Lion King – Japanese Version: Sega Mega Drive

Disney The Jungle Book: SNES, Game Boy, Sega Mega Drive

Helaas wordt er geen update verschaft voor diegene die de originele collectie al in hun bezit hebben. Ontwikkelaar Nighthawk heeft nog niet laten weten of Jungle Book later ook los van de collectie te verkrijgen is.

Een vaste releasedatum werd ook nog niet bekendgemaakt, maar de game staat gepland voor een release in het laatste kwartaal van dit jaar voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.