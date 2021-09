Later dit jaar verschijnt Jurassic World Evolution 2 en dit is een game die zonder de juiste uitleg erg gecompliceerd kan zijn. Het is echter voor de fans van de verloren wereld ongetwijfeld een parel van een game, daarom legt ontwikkelaar Frontier Developments graag uit wat je kunt verwachten.

Zoals in het eerste deel al het geval was, zal de game weer over een verhaalmodus beschikken. Deze vertelt de gebeurtenissen na de film Jurassic World: Fallen Kingdom en is ook volledig gebaseerd op diens ontwikkelingen. De Chaos Theory modus neemt je terug naar de meest bekende scenario’s, die de filmseries zo’n groot spektakel maakten. De missies hierbij variëren van het bouwen van een kleine onderzoeksfaciliteit tot volledige themaparken.

Als je benieuwd bent hoe dat precies in z’n werk gaat, check dan zeker de video boordevol tips, uitleg en weetjes hieronder. Jurassic World Evolution 2 staat gepland voor een release op 9 november voor de PS4, PS5, Xbox One en Series X|S en pc.