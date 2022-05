Via Twitter heeft Microsoft aangekondigd dat Jurassic World Evolution 2 naar Xbox Game Pass zal komen. Om precies te zijn moet dit ergens later vandaag gebeuren en dat is een extra toevoeging, aangezien deze titel niet genoemd werd bij het bekendmaken van de line-up voor mei.

De game zal via Xbox Game Pass op zowel de Xbox One als de Xbox Series X|S beschikbaar zijn. Meer weten over Jurassic World Evolution 2? Dan kan je bij onze review terecht en voor een abonnement op Xbox Game Pass dien je hier te klikken.