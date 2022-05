Zoals je hier al kon lezen deden er geruchten de ronde dat er een nieuwe uitbreiding voor Jurassic World Evolution 2 aan zit te komen, genaamd Dominion Biosyn Expansion. Deze is nu officieel aangekondigd en de uitbreiding zal niet alleen wat nieuwe dinosauriërs bevatten, maar ook heel wat andere nieuwigheden.

Zo zal je in een nieuwe campagnemodus kunnen duiken die aansluit op de gebeurtenissen uit de nieuwste film: Jurassic World Dominion. Verder zal je jezelf ook kunnen onderdompelen in een nieuw scenario genaamd Chaos Theory. Dit scenario zal ook weer gebaseerd zijn op gebeurtenissen uit de nieuwste film.

Tot slot kent de uitbreiding nog wat nieuwe varianten en nieuwe skins voor dino’s die al in de game zitten. Wie wil er immers geen T-Rex met veren hebben rondstruinen in zijn park?

Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion lanceert op 14 juni voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Mocht je nog niet besloten hebben of de game iets voor jou is, lees dan hier onze review en bekijk hieronder de trailer.