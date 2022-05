Op 8 juni verschijnt Jurassic World Dominion in de bioscoopzalen. Nu doen er geruchten de ronde dat Frontier Developments van plan is om tegelijkertijd een uitbreiding voor hun laatste dino-park-simulator, Jurassic World Evolution 2, uit te brengen.

Tot nu toe heeft Jurassic World Evolution 2 twee DLC-releases gezien wat betreft post-launch content, met het Early Cretaceous Dinosaur Pack in december en het Camp Cretaceous Dinosaur Pack in maart. Een nieuwe uitbreiding zou dus niet gek zijn.

Op SteamDB dook er onlangs een listing op voor de Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion, die als releasedatum 14 juni kent. Het ziet er dus naar uit dat er inderdaad een uitbreiding op komst is, maar een officiële aankondiging moeten we nog even afwachten.

De game is verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc en je kan hier terecht voor onze review.