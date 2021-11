Het langverwachte vervolg op de succesvolle park management sim Jurassic World Evolution, is sinds gisteren eindelijk te spelen op consoles en pc. En dat viert ontwikkelaar Frontier Developments met een gloednieuwe launch trailer!

In Jurassic World Evolution 2 neem je de wereld over om parken te bouwen voor jouw dino’s. Verschillende locaties betekent ook andere uitdagingen en een ander klimaat. Je zult dus goed moeten nadenken welke dinosauriërs het best gedijen in jouw park.

Je zal in het spel aan de slag kunnen met verschillende modi, zoals de campagne, chaos theory – een modus gebaseerd op het herspelen van scenario’s die bekend zijn uit de filmreeks – en een sandbox modus, waarin je kan doen en laten wat je zelf wilt zonder te hoeven letten op bepaalde doelstellingen.

Weet je nog steeds niet echt wat je kan verwachten van Jurassic World Evolution 2, behalve dan natuurlijk de iconische T-rex? Check dan de launch trailer even voor een snelle glimp van Jurassic World Evolution 2.