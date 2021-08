Jurassic World Evolution 2 is het langverwachte vervolg op Frontier Developments Jurassic World Evolution dat in 2018 verscheen op pc en krijgt nu ook een officiële releasedatum.

In een nieuwe trailer die verscheen tijdens de Opening Night Live, kregen we wat meer te zien van de sequel gevolgd door de aankondiging dat de game op 9 november 2021 verschijnt op PC via Steam en de Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S.