In Jurassic World Evolution 2 kunnen we binnenkort weer zelf een pretpark vol dinosaurussen bouwen, met alle geluk- en rampzalige gevolgen van dien. Ontwikkelaar Frontier Developments laat al enkele weken korte filmpjes – de zogenaamde ‘field guides’ – op ons los, waarin ze de meest indrukwekkende prehistorische beesten even afzonderlijk in de schijnwerpers zetten.

Na de kolossale mosasaurus vorige week, is het nu de beurt aan een oude bekende: de Tyrannosaurus Rex in hoogsteigen persoon! Hij ziet er nu nóg overtuigender (en dus ook dodelijker uit), met dat karakteristiek gebrul uit de films dat bij elke fan de haren ten berge zal doen rijzen. Zeker de moeite waard om even tijd voor uit te rekken, als je het ons vraagt.