Op 9 november kunnen aspirant-pretparkbouwers met een zwak voor dinosaurussen aan de slag met Jurassic World Evolution 2. Die titel belooft alvast meer variatie dan het origineel en pakt daarvoor dit keer uit met zowel lucht- als zeedieren.

Een gigantisch exemplaar uit die laatste categorie is de Mosasaurus, die in de meest recente fuild guide video in de schijnwerpers wordt gezet. Wij zouden zo’n gevaarlijke kolos alvast niet graag tegenkomen tijdens een plezierritje op het water.