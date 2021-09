Microsoft heeft z’n Xbox-consoles weer voorzien van een nieuwe maandelijkse update. Als je net zoveel vernieuwingen verwacht als dat het geval was met de update voor de PlayStation 5, dan kom je van een koude kermis thuis. Het nieuwe aanbod is namelijk erg summier.

De ‘grootste’ verbetering van de nieuwe update voor de Xbox is dat er een nieuwe versie van de Edge browser aanwezig is. Deze zal sneller zijn dan de oude versie en over het algemeen voor een betere ervaring moeten zorgen. De tweede toevoeging is een nieuwe ‘Play Later’ sectie. Je kan daarmee nog meer games klaarzetten om later te spelen.

Helaas zijn dit de verbeteringen waar je het deze maand mee moet doen. Dit is wat vreemd, want Xbox Insiders hebben bijvoorbeeld een update getest, waarbij de UI in 4K wordt weergegeven, net zoals dat het geval is op de PlayStation 5. Dit zal hoogstwaarschijnlijk met een volgende update worden toegevoegd.