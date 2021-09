Maxis, de studio die vooral bekend staat als de bedenker van The Sims, werkt volgens geruchten aan een nieuwe simulatiegame die niets te maken heeft met eventuele content voor The Sims 4.

De titel waar men aan werkt zou de naam ‘Lost Astral’ krijgen en speelt zich voornamelijk af in de ruimte. De geruchten komen er uiteraard niet zomaar, eerder dit jaar stonden er vacatures online die al hintten naar een nieuwe game en recentelijk wakkerde een leak bij GeForce Now de geruchten opnieuw aan. GeForce heeft echter wel al laten weten dat geleakte lijst speculatief is en zonder een officiële onthulling blijft het gokken of de game al dan niet het daglicht zal zien.

Hieronder kan je alvast een afbeelding zien die dienst zou doen als splash screen voor de nog onbekende game.