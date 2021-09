Aspyr Media heeft laten weten dat het alom gekende Star Wars: Knights of the Old Republic binnenkort verkrijgbaar is op de Nintendo Switch. Het gaat hierbij uiteraard niet om de recent aangekondigde remake, maar de RPG die al sinds 2003 beschikbaar is.

Pre-orders zijn vanaf nu beschikbaar via de Nintendo eShop en de game zelf zal vanaf 11 november 2021 beschikbaar zijn voor €14,99.