Tijdens de afgelopen Nintendo Direct heeft Nintendo dan toch eindelijk een langlopend gerucht bevestigd: Nintendo 64 games komen naar Switch Online samen met SEGA Mega Drive games. Daarnaast ging er een tijd ook het gerucht dat we binnenkort Game Boy en Game Boy Color games binnen de Switch Online line-up mogen verwachten, maar helaas is dat nog steeds niet bevestigd.

Tom Philips van Eurogamer denkt echter dat die geruchten nog altijd waarheid kunnen worden. Zijn redenatie is dat Nintendo eerst de Nintendo 64 en SEGA Mega Drive games heeft aangekondigd om mensen over te halen om te upgraden, gezien daar net wat meer animo voor is. NateDrake, een bekende Nintendo insider, voegt daar op zijn beurt aan toe dat als Game Boy en Game Boy Color games naar Switch Online komen, deze waarschijnlijk nog onder het oude abonnement zullen vallen en dat er voor die titels dus géén upgrade nodig zal zijn.

Wederom een hoop geruchten dus waarover hopelijk snel meer duidelijkheid.