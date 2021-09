Het ziet er naar uit dat Microsoft het met de nieuwste update voor de Xbox Series X|S (onbewust) makkelijker heeft gemaakt om emulators te draaien. De update bevat namelijk verbeteringen voor de ingebouwde Edge browser en met de ondersteuning van hardware acceleration voor JavaScript code. Emulators die draaien op JavaScript kunnen nu dus ook in de browser draaien.

Inmiddels zijn er al genoeg emulators op het internet te vinden voor onder andere de Nintendo 64, PlayStation, SNES en de SEGA Genesis. Voorheen moest je de Developer Mode aan hebben staan of de emulator benaderen via FTP-software om deze op te kunnen starten. Via die weg kun je zelfs emulators van de PlayStation 2, Nintendo Gamecube en de Dreamcast starten.

In de onderstaande video laat YouTuber Modern Vintage Gamer zien hoe de emulators draaien in de Edge browser.