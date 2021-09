Na eerdere geruchten hebben DICE en EA vanmiddag de open beta voor Battlefield 2042 opnieuw aangekondigd. Deze beta is vanaf 8 oktober beschikbaar voor spelers op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. EA Play-abonnees en mensen met een pre-order kunnen echter op 6 oktober al in de beta duiken.

De beta zal verder vanaf 5 oktober beschikbaar zijn om te pre-loaden en tevens maakt men bekend wat de inhoud is: speel op de Orbital map en dat in de Conquest modus. Dit is op current-gen platformen met 128 spelers mogelijk en op last-gen platformen met 64 spelers.

Verder bevat de beta een viertal Specialists, die elk zijn uitgerust met hun eigen stijlen, specialiteiten en eigenschappen. De vier aanwezigen zijn: Boris, Casper, Falck en Mackay. Tot slot nog een algemeen overzicht met alle details:

5 oktober: Downloads ingeschakeld voor alle spelers

6-9 oktober: Periode vroegtijdige toegang (begint op 6 oktober 09.00 CEST)

8-9 oktober: Open beschikbaarheid (begint op 8 oktober 09.00 CEST)

10 oktober 09.00 CEST: Einde

Battlefield 2042 is vanaf 19 november verkrijgbaar voor de eerder genoemde platformen.