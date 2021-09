We wisten natuurlijk al dat cloud gaming eraan zat te komen, maar Microsoft is nu daadwerkelijk begonnen met het testen van de service op hun consoles. Tot dusver is het alleen beschikbaar voor sommige Xbox Insiders. Cloud gaming maakt het mogelijk om direct Xbox Game Pass titels te spelen zonder die eerst te moeten downloaden. Daarnaast kun je er ook Xbox Series X|S exclusieve games mee op je Xbox One spelen.

Microsoft timmert natuurlijk al een hele tijd aan de weg wat betreft cloud gaming. Zo is de dienst al beschikbaar voor mobiele apparaten en de pc. Rond de feestdagen moet cloud gaming ook op hun consoles lanceren. Tot slot werkt het bedrijf nog aan plannen om cloud gaming naar televisies te brengen die over een internet verbinding beschikken. Naast een controller, kun je dan gewoon Game Pass titels op je televisie spelen.