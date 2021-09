De release van Shin Megami Tensei 5 komt steeds dichterbij, want op 11 november mogen fans van de franchise dit nieuwe deel verwelkomen op de Nintendo Switch. De game zal uiteraard met de Japanse stemmen te spelen zijn, maar ook wordt er voor de Westerse wereld een Engelse versie beschikbaar gesteld. Atlus heeft een nieuwe trailer uitgebracht, waarin we kennis maken met de Engelse voice-cast.

De trailer geeft elk personage even zijn of haar moment in de spotlights en we zien namen voorbij komen uit eerdere bekende games. Zo zien we stemacteurs uit Firewatch, Final Fantasy VII Remake: Intergrade, Resident Evil 8: Village, Bugsnax en meer. Er zit dus aardig wat ervaring in de casting en je kunt hieronder een eerste indruk krijgen van hun stemkwaliteiten.