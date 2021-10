De fel gewaardeerde PS5-remake van Demon’s Souls – die ook hier beloond werd met een mooie score – is een mooi succes te noemen. De game verscheen exclusief voor de PlayStation 5 bij de release van de console en is ondertussen reeds meer dan 1,4 miljoen keer over de toonbank gegaan.

Gezien de game nog geen jaar in het land der levenden vertoefd, is dit een behoorlijk knappe prestatie. Ontwikkelaar Bluepoint Games heeft dus iets te vieren. En gezien de recente overname door Sony, kan dit alleen maar meer goeds betekenen naar de toekomst toe.