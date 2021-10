Assassin’s Creed: Valhalla heeft sinds de release verschillende uitbreidingen, updates en live events gehad en Ubisoft is nog lang niet klaar met de game. Sterker nog, de game krijgt zelfs een tweede jaar aan content, zo liet de uitgever eerder dit jaar weten.

Voor dit najaar heeft Ubisoft in ieder geval vier belangrijke momenten gepland staan. Zo staan er twee grote updates op stapel en hoewel de details nog niet bekend zijn, zal er ongetwijfeld nieuwe content bijzitten. Daarnaast mag op 19 oktober de Discovery Tour verwacht worden.

Aan het einde van het jaar zal het Oskoreia Festival plaatsvinden om 2021 af te sluiten. De roadmap is zoals hierboven afgebeeld. Wat we in 2022 mogen verwachten voor Assassin’s Creed: Valhalla is op dit moment nog niet bekend.